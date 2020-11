Wahlen in Worb – Linke Frau trifft auf langjährigen Gemeindepräsidenten Seit zwölf Jahren ist Niklaus Gfeller (EVP) Gemeindepräsident – und er will es bleiben. Herausgefordert wird er am 29. November von Sandra Büchel (SP). Stephanie Jungo

Der Verkehr war prägendes Thema in den letzten vier Jahren. Nun geht es darum, das verkehrsberuhigte Zentrum zu beleben. Foto: Susanne Keller

Behäbig, sagen Gutgesinnte. Passiv, sagen Kritikerinnen und Kritiker. Gemeint ist Niklaus Gfeller. Der EVP-Politiker ist seit zwölf Jahren Gemeindepräsident von Worb. An den Wahlen vom 29. November tritt er erneut an. Seine vierte Legislatur verhindern will Sandra Büchel.

Die Präsidentin der SP Worb sagt, sie vermisse eine Vision für die Gemeinde. Weil sie nicht nur kritisieren will, tritt sie selbst zu den Wahlen an. Ein Teil ihres Programms umschreibt sie so: Grün statt Beton, gemeinsam statt einsam, Zukunft statt Herkunft (lesen Sie hier das Porträt).