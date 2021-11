Stadt Bern soll finanzieren – Linke fordern Pilotprojekt für ein bedingungsloses Grundeinkommen Ein dreijähriger Versuch mit 300 Personen, die monatlich 2500 Franken erhalten, soll neue Fakten zur Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens liefern. Christoph Hämmann

Das Bild, das vom nationalen Vorstoss für ein Grundeinkommen geblieben ist: Beim Einreichen der Initiative kippte ein Lastwagen im Oktober 2013 acht Millionen Fünfräppler auf den Bundesplatz. Foto: Keystone

Selbst in der Stadt Bern, die bei Abstimmungen regelmässig ihren Ruf als linkste Schweizer Stadt zementiert, war das Anliegen chancenlos: 60 Prozent der Stimmberechtigten lehnten im Juni 2016 die nationale Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» ab. Gut fünf Jahre später scheint die Idee aber zumindest in den Reihen von Rot-Grün-Mitte, der dominierenden politischen Kraft in der Bundesstadt, mehrheitsfähig zu sein.

Am Donnerstag reichen die Fraktionen GB/JA, GFL/EVP und SP/Juso im Stadtrat zusammen mit der Fraktion AL/PdA/GaP eine Parlamentarische Initiative ein. Darin verlangen sie, dass die Stadt einen wissenschaftlich begleiteten Pilotversuch durchführt, in dessen Rahmen 300 Personen während dreier Jahre ein Grundeinkommen erhalten sollen. Mit dieser Grösse sei eine repräsentative Studie möglich.