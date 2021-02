Unfall in Ersigen – Linienbus fuhr in eine Gartenmauer Von den Fahrgästen wurde niemand verletzt. Aber der Chauffeur musste zur Kontrolle ins Spital. Susanne Graf

Am Dienstag kam ein Linienbus einer Gartenmauer zu nahe. Foto: Thomas Peter

Es war am Dienstag kurz nach 12 Uhr, als bei der Polizei ein Unfall auf der Dorfstrasse in Ersigen gemeldet wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Linienbus in Richtung Kirchberg, als er auf Höhe der Hausnummer 15 aus noch ungeklärten Gründen mit einer Gartenmauer kollidierte.

Der Chauffeur musste anschliessend von einem Ambulanzteam zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Die vier Fahrgäste, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus befanden, wurden jedoch nicht verletzt.

Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Franken, wie die Polizei mitteilt. Für die Dauer der Unfallarbeiten musste der Verkehr während rund einer Stunde umgeleitet werden. Das übernahmen Mitglieder der Feuerwehr Ersigen.