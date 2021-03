Loubegaffer – Lindgren verunfallt, und Eicher hat einen neuen Job Der Stadtrat Maurice Lindgren hat sich den Ellbogen gebrochen. Und Ex-Gemeinderatskandidat Bernhard Eicher (FDP) ist zurück bei einem früheren Arbeitgeber. Claudia Salzmann



Der GLP-Stadtrat Maurice Lindgren hat sich den Ellenbogen gebrochen.



Foto: Franziska Rothenbühler

Nicht nur beim Stimmvolk gibt der Hirschengraben zu reden, sondern auch bei den Velofahrenden. Konkret dreht sich die Diskussion meist um die Tramschienen: Dort wurde es für die Loubegaffer auch schon brenzlig, als sie ein Publibike ausgeliehen haben. Einen Unfall mit einem Publibike vermeldet nun Maurice Lindgren, Stadtrat der Grünliberalen. Der Co-Fraktionschef hat sich den Ellbogen gebrochen. Die EVP-Stadträtin Bettina Jans-Troxler kann sich die Bemerkung nicht verklemmen, dass Lindgren mit SVP-Ratskollege Alexander Feuz im Partnerlook auftreten kann. Dieser trägt noch immer eine Schiene, allerdings am linken Oberarm, den er sich Anfang Jahr beim Schlitteln brach.

Der Berner Sternekoch Fabio Toffolon ist wieder im Land. Er kocht – wenn die Beizen offen sind – im Restaurant Zum Äusseren Stand. Die vergangene Woche verbrachte er in Köln. Er schaffte am Kochwettbewerb «Koch des Jahres» den Finaleinzug. Dort kochte er gegen hochkarätige Konkurrenz wie Franz Josef Unterlechner, der die Sat1-Show «Top Chef» gewann. Arbeitslos wird Toffolon bis zum Finale im Oktober nicht sein: Zwar ruht sein Restaurant in der Zeughausgasse noch, diese Woche unterstützt er den Punktekoch Andrin Steuri. Die beiden kennen sich vom Schöngrün, wo sie unter Werner Rothen arbeiteten. Steuri machte im Breitenrainquartier eine Ramensuppenbar auf, zuerst startete er mit 100 Portionen täglich. Die Warteschlange sah aus, als wäre man in New York vor einem neuen In-Lokal. Ob die Version mit den Schweizer Shrimps von Toffolon auch so viele Leute anzieht wird, wird sich ab Mittwoch zeigen. Das Hudelwetter stimmt schon mal für Suppengelüste.

Die Loubegaffer haben wenig Fingerfertigkeit, was Games anbelangt. Nicht so die Anhängerschaft der Young Boys von Gerardo Seoane, zu Hunderten spielen sie seit letztem Freitag das neue YB-Game. Hinter dem Spiel stecken die Softwareentwickler und YB-Fans Monika Blaser, Daniela Bodmer, Christoph Hofer, Patrick Hollinger und Rafael Wampfler. Die Spielfigur – YB-Fan Max – sammelte in der ersten Version Bier, wie Monika Blaser den Loubegaffern verraten hat. Das ist natürlich nicht ideal, wenn Kinder das Spiel spielen. Ein Prototyp des Games stampften die Kreativköpfe innert 24 Stunden am YB-Hackathon aus dem Boden, jetzt sei man auf der Suche nach Sponsoren, um weitere Versionen zu entwickeln. Das Spiel ist bestechend simpel und ist ein digitaler Ersatz für einen Fanmarsch: Der Fan Max macht sich auf den Weg von der Innenstadt zum Wankdorfstadion, mit passender Musik und grossem Finale, das die Loubegaffer nicht verraten.

Das neue YB-Game: Fan Max muss den Coronaviren aus den Weg gehen, Würste und YB-Taler sammeln. Quelle: bscyb.ch/yb-game

Apropos Taler: Nur zu gern hätte FDP-Politiker Bernhard Eicher zu Beginn des Jahres als frisch gewählter Gemeinderat der Stadt Bern einen neuen Job angetreten. Doch bekanntlich ging das Bürgerliche Bündnis mit Eicher, Thomas Fuchs (SVP) und Simone Richner (JF) leer aus. Wie Eicher in den sozialen Medien und auf der Business-Plattform Linkedin vermeldet, hat er sich aber per Anfang März trotzdem beruflich verändert: «Geschäftsfeldmanagement Grosskunden / Asset Management» bei der Berner Kantonalbank lautet seine neue Funktion. Bei Eichers Transfer handelt es sich um eine Rückkehr: Zwischen 2008 und 2016 war Eicher schon einmal während rund neun Jahren für die BEKB tätig.