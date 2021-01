Wacker Thun – Linder verlängert seine Karriere Linksflügel Luca Linder und Keeper Flavio Wick verpflichten sich für zwei weitere Saisons. Ersterer ist Publikumsliebling – und seit nahezu 14 Jahren dabei. Adrian Horn

Bietet Spektakel – auch auf grösstmöglicher Bühne: Luca Linder im Champions-League-Spiel gegen Paris St-Germain. Foto: Christian Pfander

Zwei Identifikationsfiguren gehen, eine bleibt: Mit Erfolgstrainer Martin Rubin, der zum BSV Bern wechselt, und dem zurücktretenden Anführer Reto Friedli verliert Wacker Thun im Sommer die Gesichter des Clubs. Erhalten bleibt den Berner Oberländern Luca Linder, eine weitere Säule des Vereins. Der Linksflügel geniesst allenthalben grosse Sympathien. In seine 15. (!) Saison steigt der 32-Jährige Ende August. Sein Name steht für die Blütezeit des Teams, für die vielen Titel, die es im letzten Jahrzehnt gewann. 2018 war er Schütze des Tores, das die Meisterschaft sicherte. Seine beste Saison hatte er 2011/2012 bestritten, als er im Herbst urplötzlich aufdrehte und Wackers konstantester Akteur war. An guten Tagen ist das verletzungsanfällige Eigengewächs noch immer zu herausragenden Leistungen fähig.

Wie alles begann: Luca Linder (3) stösst 2007 zum Fanionteam, gemeinsam mit den Noch-immer-Teamkollegen Marc Winkler (16) und Reto Friedli (13). Foto: Archiv BOM

Linder verlängert seinen Vertrag genauso um zwei Jahre wie Flavio Wick. Der Keeper ist seit Sommer 2017 dabei. Exzellent waren seine Darbietungen zumeist dann, wenn eine Menge auf dem Spiel stand: im Playoff 2018 sowie im Cupfinal 2019. Gegen Ende des letzten Jahres zeigte er konstant starke Auftritte und erhielt jeweils den Vorzug gegenüber Marc Winkler.