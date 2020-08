Anschluss ans Glasfasernetz – Linden und Horrenbach-Buchen erhalten schnelleres Internet Die Vorarbeiten für den Anschluss ans Swisscom-Glasfasernetz beginnen in diesen Tagen.

Künftig können die Einwohnerinnen und Einwohner von Horrenbach-Buchen und Linden schneller surfen. Foto: Unsplash/Joshua Sortino

Bis Ende 2021 will Swisscom jede Gemeinde per Glasfaserkabel erschliessen, was besonders schnelles Surfen ermöglicht. In Horrenbach-Buchen und in Linden beginnen in diesen Tagen die Vorarbeiten dazu, wie die Telecomanbieterin mitteilt.

Dazu gehört unter anderem das Einholen der Bewilligung für die Ausbauarbeiten auf privaten wie auch

öffentlichen Grundstücken. In einem weiteren Schritt muss die vorhandene Infrastruktur teils aktualisiert und aufgerüstet werden, um die höheren Bandbreiten übertragen zu können. Zudem wird der Ausbau mit anderen Werken koordiniert, sollten zeitgleich weitere Infrastrukturbauten wie etwa Strassensanierungen durchgeführt

werden.

Die eigentlichen Bauarbeiten sind ab nächstem Frühling geplant. Im Herbst 2021 werden die ersten Einwohner der beiden Gemeinden ans schnelle Internet angeschlossen sein.

Auf www.swisscom.ch/checker können Einwohner ihre Telefonnummer oder Adresse eingeben und

prüfen, welche Leistungen und Produkte an ihrem Standort verfügbar sind. Ebenfalls können sie sich für

eine automatische Benachrichtigung für ihren Standort eintragen.

