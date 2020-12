Kirchgemeinden reden über Fusion – Limpach hat Angst, die Kirche zu verlieren Die Limpacher zweifeln, ob nach einer Fusion mit Grafenried die eigene Kirche offen bleibt. Trotzdem wollen sie ein Zusammengehen prüfen. Stephan Künzi

Die Kirche soll im Dorf bleiben – das wünschen sich Kirchgemeindemitglieder aus Limpach mit Blick auf eine Fusion mit Grafenried. Foto: Beat Mathys

«Es ist wichtig, dass unsere Kirche als Ort der Besinnung und fester Bestandteil der eventuell fusionierten Kirchgemeinde erhalten bleibt.»

Hanspeter Ryser versuchte gleich in der Begrüssung, den Skeptikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Eine Woche nach der Kirchgemeinde Grafenried war auch die Kirchgemeinde Limpach zusammengekommen, um erste Weichen in eine gemeinsame Zukunft zu stellen. Und damit den gleichen Weg zu gehen, den vor bald sieben Jahren in noch leicht grösserem Rahmen die Dörfer der Region mit ihrem Zusammenschluss zur neuen Einwohnergemeinde Fraubrunnen gegangen sind.