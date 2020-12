GV Unterlangenegg – Liegenschaftssteuer sinkt aufs Minimum Mit dem defizitären Budget beschloss die Gemeindeversammlung Unterlangenegg, die Liegenschaftssteuer aufs Minimum zu senken. Zudem wurden diverse Reglemente genehmigt. Andreas Tschopp

In Unterlangenegg fand die Gemeindeversammlung statt. Foto: Patric Spahni

Gemeindepräsident Michael Graf begrüsste 42 Stimmberechtigte (5,48 Prozent) zur ersten Gemeindeversammlung in diesem Jahr in Unterlangenegg. Sie fand wegen Corona in der grossen Turnhalle des Oberstufenzentrums statt. Zum Auftakt wurde das Jahr 2019 abgerechnet: Der Abschluss weist bei Ausgaben von gut 4,2 Millionen einen Aufwandüberschuss von gut 90’000 Franken aus, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Voranschlag darstellt.

«Wir sind zweimal über die Bücher gegangen», sagte Finanzverwalter Kurt Gyger bei der Vorstellung des Budgets 2021. Es rechnet bei einem Gesamtaufwand von 4,96 Millionen mit einem Defizit von 130’340 Franken. Darin enthalten ist eine Senkung der Liegenschaftssteuer von 1,2 auf 1,0 Promille, was dem gesetzlichen Minimum entspricht.