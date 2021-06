Unfall auf Autobahn bei Biel – Lieferwagenlenker bei Frontalkollision in Tunnel schwer verletzt Am Montag ist auf der Autobahn A5 bei Biel ein Lieferwagenlenker bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Aufgrund von Reinigungsarbeiten gab es im Tunnel zum Unfallzeitpunkt Gegenverkehr (Archivbild). Foto: Raphael Moser

Am Montagabend gegen 17.15 Uhr kam es auf der Autobahn A5 bei Biel zu einem schweren Unfall. Ein Lieferwagen fuhr im Büttenbergtunnel in Richtung Solothurn, wo aufgrund von Reinigungsarbeiten der Verkehr in beide Fahrtrichtungen in einer Tunnelröhre geführt wurde. Der Lieferwagen kam aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte seitlich mit zwei in die gleiche Richtung fahrenden Autos und in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Lenker des Lieferwagens wurde beim Unfall schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit der Rega ins Spital geflogen werden. Ein anderer Autolenker wurde bei der Kollision leicht verletzt und vor Ort von einem Ambulanzteam untersucht, musste sich aber nicht in Spitalpflege begeben. Der Lenker des Lastwagens und der zweite Autolenker blieben unverletzt.

Für die Unfallarbeiten blieb die Autobahn A5 zwischen Biel-Orpund und der Verzweigung Bözingenfeld für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat zum Hergang und den Umständen des Unfalls Ermittlungen aufgenommen.

PD/flo

