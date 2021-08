Zwischen Jegenstorf und Grafenried – Lieferwagen mit Anhänger überschlägt sich Am Montagmittag ist auf der Bernstrasse in Grafenried ein Lieferwagen mit Anhänger verunfallt. Der Lenker wurde leicht verletzt.

Der Lieferwagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Anhänger geriet rechts in den Grünstreifen. Foto: Kantonspolizei Bern/zvg

Am Montag kam es kurz vor Mittag zwischen Jegenstorf und Grafenried (Gemeinde Fraubrunnen) im Hambühlwald zu einem Unfall. Ersten Abklärungen zufolge war ein Lieferwagen mit Anhänger gegen 11.30 Uhr auf der Bernstrasse von Jegenstorf in Richtung Grafenried unterwegs. Im Hambühlwald ist der Anhängerzug aus noch unklaren Gründen verunfallte, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Lieferwagen überschlug sich beim Unfall und blieb auf der Strasse auf dem Dach liegen. Der Anhänger geriet in den angrenzenden Grünstreifen.

Der Lenker des Lieferwagens wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten wurde die Bernstrasse zwischen Jegenstorf und Grafenried gesperrt. Durch die Feuerwehr Fraubrunnen wurde eine Umleitung eingerichtet.Zur genauen Klärung der Unfallursache hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen.

pd/tag

