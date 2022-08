Polizei sucht Zeugen – Lieferwagen kippt bei Unfall in Thörishaus – Lenker verletzt Am Mittwoch ist auf der Freiburgstrasse ein Lieferwagen von der Strasse abgekommen und in einen Stein geprallt. Die Unfallursache ist unklar.

Ein Lieferwagen ist am Mittwochabend bei Thörishaus von der Strasse abgekommen, gegen einen Stein geprallt und auf die Seite gekippt. Der Lenker wurde verletzt und musste per Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, ist die Unfallursache noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 031 638 81 11 entgegen.

Der Lieferwagenfahrer war von Thörishaus her in Richtung Neuenegg unterwegs. Der Unfall ereignete sich rund 200 Meter vor dem Kreisel, von dem aus eine Strasse in Richtung Autobahnanschluss Flamatt führt.

Zur Unterstützung der Bergung des Fahrzeugs und zum Binden von ausgelaufener Flüssigkeit standen die Berufsfeuerwehr Bern und die Feuerwehr Neuenegg im Einsatz.

SDA/mb

