Unfall in Langenthal – Lieferwagen fährt im Kreisel ein Velo um Am frühen Dienstagnachmittag wurde in Langenthal ein Velofahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Kurz vor 13.30 Uhr am Dienstag ereignete sich im Kreisel Ringstrasse/Thunstettenstrasse in Langenthal ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde dabei ein Velofahrer, der von Lotzwil herkommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, von einem Lieferwagen erfasst.

Der Velofahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Drittpersonen sowie später einem Ambulanzteam wurde er mit der Rega ins Spital geflogen. Der Lenker des Lieferwagens blieb unverletzt.

Während den Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf den betroffenen Strassenabschnitten kurzzeitig gesperrt und eine entsprechende Umleitung eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

mb

