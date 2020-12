Polizei sucht Zeugen – Lieferwagen bei Brand zerstört In Biel hat in der Nacht auf Mittwoch ein Lieferwagen gebrannt. Die Polizei ermittelt und schliesst auch Brandstiftung nicht aus.

Der ausgebrannte Lieferwagen: Die Polizei schliesst Brandstiftung nicht aus. Foto: Arthur Sieber

Auf dem Areal des Schulhauses am Scheibenweg in Biel hat in der Nacht auf Mittwoch ein Lieferwagen gebrannt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ging die entsprechende Meldung um 4.15 Uhr bei der Einsatzzentrale ein. Die Berufsfeuerwehr Biel konnte den Brand löschen. Umliegende Gebäude waren nicht in Gefahr.

Nach aktuellem Kenntnisstand schliesst die Polizei Brandstiftung nicht aus. Deswegen hofft sie nun auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer zwischen 2.45 und 4.30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

mb/pd