Wegen Streik und Pandemie – Lieferung der neuen Bernmobil-Trams verzögert sich um 6 Monate Auch aus Ende 2022 wird nichts: Die Lieferung des ersten neuen Trams von Bernmobil verzögert sich weiter. Zu einem Fahrzeug-Engpass kommt es jedoch nicht in Bern. Sibylle Hartmann

So werden die neuen Berner Niederflurtrams dereinst aussehen. Visualisierungen: Stadler

Die Lieferung der neuen Trams für Bern verzögert sich insgesamt rund ein halbes Jahr. Das hat Bernmobil-Sprecher Rolf Meyer gegenüber Energy Bern bestätigt. Das erste Tram, das Ende 2022 hätte eintreffen sollen, wird erst Ende Januar oder Anfang Februar geliefert.

Gründe gibt Meyer gegenüber dem Radiosender gleich diverse an. So seien für die weitere Verzögerung die mehrfache Corona-bedingte Schliessung des Produktionswerks von Stadler Rail in Valencia, der Streik wegen den hohen Energie-Kosten in ganz Spanien und der Krieg in der Ukraine verantwortlich.

Einen Fahrzeug-Engpass schliesst Meyer indes aus. Die Trams, die ihr Lebensende erreicht hätten, würden stattdessen weiter eingesetzt.

Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert. Mehr Infos @sibelhartmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.