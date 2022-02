Marco Odermatt an Olympia – Liebling der Massen, Hoffnungs­träger einer ganzen Nation Räumt der 24-Jährige in Peking ab? Bernhard Russi schwärmt vom «neuen Zurbriggen», Vreni Schneider hat auch mahnende Worte. René Hauri

Erst weint er auf dem Sessellift, dann triumphiert er und verwandelt den Zielraum in ein Tollhaus: Marco Odermatt, Sieger in Adelboden 2022. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Er trägt die Hoffnungen einer ganzen Skination auf seinen Schultern. Und macht das mit einer Leichtigkeit, die verblüfft. Mit wem in diesen Tagen auch über Marco Odermatt geredet wird: Es wird geschwärmt. Am Kiosk, im Restaurant, am Fernsehen. Warum eigentlich?