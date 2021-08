Tiervermittlung – Liebevolles Zuhause gesucht Fünf Hunde und sieben Katzen warten im Tierheim des Tierschutzvereins Estavayer auf neue Besitzerinnen und Besitzer. Diese Zeitung hilft am Montag bei der Vermittlung. Christine Nydegger

Katze Fia fand nach dem Unwetter der letzten Wochen leider nicht mehr nach Hause. Im Tierheim wartet sie nun, wie viele andere, auf einen neuen Lebensplatz. Fotos: Raphael Moser

Tiere aus dem Heim sind nicht gratis zu haben. Katzen kosten in der Regel 300 und Hunde 600 Franken. Aber: Sie sind ihr Geld wert. Genau wie diese zehn Haustiere, die im Tierheim des Freiburger Tierschutzvereins Estavayer untergebracht sind.

Wer Interesse hat und die nötige Zeit und Geduld, ein Tier zu betreuen und, im Fall der Hunde, auch zu beschäftigen und zu erziehen, kann unter www.spafribourg.ch ein Onlineformular ausfüllen oder sich am kommenden Montag, 9. August, von 8 bis 11.30 Uhr unter dieser Nummer melden: 031 330 36 32.

Harissa

Die hübsche, langhaarige Harissa ist eines von rund 30 diesjährigen kleinen Kätzchen, die im Tierheim in Estavayer auf einen Lebensplatz warten. Das ist leider immer noch jeden Herbst so, weil die Katzen, die halb wild vor allem rund um die Bauernhöfe leben, nicht kastriert werden. So kommen jedes Frühjahr Hunderte, ja Tausende dieser Tierchen irgendwo auf die Welt und werden, wenn sie Glück haben, zur Vermittlung in ein Tierheim gebracht. Dort bemüht man sich, die Büsi an die Menschen zu gewöhnen. Bei vielen gelingt das, so wie bei Harissa, die nicht gleich ausreisst, wenn sich ihr ein grosser Zweibeiner mit einer schwarzen Kamera nähert.

Buster

Er kommt aus dem Süden. Buster (5) wurde von einer Organisation in die Schweiz gebracht, doch hier gab es Schwierigkeiten. Die ersten Besitzer haben zu wenig mit ihm gemacht, darum blieb seine Erziehung auf der Strecke, und er lernte halt auch nicht, an der Leine zu laufen. Auch sonst gibt es noch viel zu tun mit ihm. Buster ist ein grosser, schwerer Hund. Das setzt auf der anderen Seite der Leine ebenfalls Stärke voraus. Man glaubt, dass er eine Mischung zwischen Podenco und Schäfer sein könnte. Er bellt viel, darum sollte er nicht in einer Etagenwohnung gehalten werden. Buster gehört aufs Land und braucht um «seinen» Garten einen soliden Zaun. Andere Tiere sollten dort nicht leben.

Lutin und Pégase

Orientalische Kurzhaarkatzen im Tierheim? Auch das gibt es. Elf dieser Tiere warten im Heim auf ein neues Zuhause. Nun haben anscheinend auch Katzen ihre eigenen Sprachen. Und Orientalen sprechen anders als unsere Hauskatzen. Das ist der Grund, weshalb sie nur zu zweit abgegeben werden. Lutin (weiss) ist rund sechs Jahre alt und Pégase fünf. Die beiden wären doch so ein Paar, das sich gerne zusammen adoptieren liesse.

Loola

Gesucht: sehr sportliche Leute, die Loola viel bewegen und ihn gut auslasten. Er muss auch im Kopf gefordert werden. Der Sennenmix ist drei Jahre alt, aber diese Jahre sind leider verpasst worden. Mit ihm wurde nichts gemacht, er lümmelte offenbar einfach auf dem Hof herum und verbrachte seine Tage, wie es ihm gefiel. Wer sich jetzt seiner Erziehung annehmen will, wird sich mit seinem sturen Kopf auseinandersetzen müssen. Das heisst, er braucht viel Konsequenz, ihm darf nichts durchgelassen werden. Gegenüber den Menschen ist Loola lieb und zeigt keine Aggressionen. Katzen aber hasst er.

Fia

Fia ist ein Unwetteropfer. Sie ging in der Zeit der starken Gewitter und im Hagel verloren. Sie wurde dort gefunden, wo sie sich versteckt hatte. Das alles kann passieren, doch später meldete sich niemand, um Fia wieder nach Hause zu holen. Darum sucht sie jetzt einen neuen Platz. Man nimmt an, dass sie etwa drei Jahre alt ist. Sie hat sicher bei Menschen gelebt und war irgendwo zu Hause. Fia ist zwar scheu, aber sie lässt sich auf die Menschen ein. Sicher braucht sie etwas Zeit, um sich an einem neuen Ort einzugewöhnen.

Pinky

Pinky ist ein Podenco-Mädchen. Ein ganz scheues und verschüchtertes Tier. Auch sie kommt aus dem Süden und wurde in die Schweiz gebracht. Pinky braucht Menschen, die ihr Sicherheit geben und ihr Selbstvertrauen aufbauen. Das ist nicht einfach und braucht sicher Geduld und vielleicht manchmal auch etwas Nerven. Denn hat Pinky zu fest Angst, legt sie sich einfach hin und ist nicht mehr dazu zu bewegen, weiterzugehen. Im Heim hat sie aber bereits Fortschritte gemacht, lässt sich streicheln und flattieren. Für Pinky wäre ein zweiter Hund im Haushalt sicher förderlich. Sie ist völlig ohne Aggression, aber halt doch ein Jagdhund und muss unter Kontrolle gehalten werden.

Gecko

Gecko, der schwarz-weisse Kater, lässt sich beim Fressen nicht stören. «Dann macht doch eure Bilder», scheint er zu denken und widmet sich wieder dem Futternapf. Das hat er auf dem Campingplatz gelernt. Dort wurde er reihum gefüttert, und am Abend fand er bei einer Dauercamperin einen warmen und trockenen Schlafplatz. Doch die Camperin wurde krank und kommt nicht mehr auf den Platz, darum fehlte für ihn die Konstante. Er wurde darum ins Heim gebracht und wartet jetzt auf einen neuen Platz. Er schliesst sich den Menschen zwar an, aber allzu nahe will er sie denn doch nicht haben. Vielleicht ändert sich das noch, oder die Menschen müssen das halt akzeptieren.

Nana

Sie will lernen, sie will gehorchen, sie will eine Gute sein. Doch alle anderen Hunde hasst sie: So könnte man den Charakter der achtjährigen Nana zusammenfassen. Sie ist ein reinrassiger Malinois und hat viele Eigenschaften dieser Rasse. Ihrem Betreuer im Heim gehorcht die Hündin aufs Wort, setzt sich neben ihn, lässt sich den Kopf kraulen und geniesst das. Aber eben, das mit den anderen Hunden ist nicht einfach. Sie ginge sehr gerne in die Hundeschule, aber eben nur als Einzelschülerin. Sie braucht einen Platz auf dem Land, damit ihr nicht an jeder Ecke ein anderer Hund über den Weg läuft. Wer aber eine treue Hündin will, ist bei Nana an der richtigen Adresse.

Max

Seine Augen sind Ton in Ton mit dem Fell. Max, der achtjährige Kater, lebte bis vor kurzem bei einem Mann, der leider gestorben ist. Er ist ein Kater mit einem starken Charakter. Gerne lässt er sich streicheln, doch plötzlich hat er genug, in solchen Momenten kann er durchaus auch mal dreinschlagen. Max lässt sich nicht beeindrucken, zeigt sich stark und weicht nicht zurück. So war es auch im Quartier, in dem er zu Hause war. Er war der Quartierkönig. Darum wäre es gut, wenn er nicht in ein Quartier verpflanzt würde, in dem es schon viele Katzen hat. Da wäre der Krach wohl unvermeidlich.

Chiara

Ihr Hobby ist die Katzenjagd. Das macht die Platzierung von Chiara nicht einfach. Aber sie bringt auch viel mit: Sie ist treu, und sie kann gehorchen, mit ihr wurde gearbeitet. Die elfjährige Schäferhündin wurde abgegeben, weil ihr Besitzer krank wurde. Leider hat sie noch eine Eigenschaft, welche die Auswahl ihres Lebensplatzes schwieriger macht: Sie ist eine richtige Ausbrecherkönigin. Das heisst, dass der Zaun um das Grundstück hoch und stabil sein muss. Für ihr Alter ist sie gut unterwegs und macht auch noch längere Spaziergänge mit. Chiara sucht altershalber aber schon einen Platz fürs Lebensende. Eine Seniorinnenresidenz eigentlich.

Cobra

Da war auf dieser Seite die Rede von den diesjährigen jungen Kätzchen; es gibt aus dem gleichen Grund auch die Geschichten der letztjährigen Büsi, die im vergangenen Herbst keinen Platz gefunden und jetzt über ein Jahr im Heim verbracht haben. Eine von ihnen ist Cobra. Sie hat sich nicht gross an Menschen gewöhnen können und kennt nur die Betreuerinnen, die ihr das Futter bringen und für saubere Unterkünfte sorgen. Auch Cobra braucht sicher eine längere Zeit, um sich in einen Haushalt und in ein Quartier zu integrieren. Cobra ist eine von vielen, die im Heim ausharren müssen.

