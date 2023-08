Tagestipp – Liebesleid und Maskenzwang Der Berner Schlagzeuger Clemens Kuratle gewährt im Duo Kuratta seiner poetisch-verspielten Seite Auslauf. Kulturredaktion

Der Schlagzeuger und Multiinstrumentalist Clemens Kuratle pendelt zwischen Jazz- und Popformationen. Foto: zvg

Der 32-jährige Berner Clemens Kuratle ist einer der gefragtesten jungen Schweizer Schlagzeuger und hat sich in Jazz- wie Popformationen einen Namen gemacht. Der jazzgeschulte und umtriebige Musiker spielt etwa an der Seite der Harfenistin Julie Campiche und tritt mit seiner kühnen Band Ydivide auf. Aber da gibt es noch die popaffine Formation Kuratta, in der Kuratle auf der Schütz-Sommerbühne zusammen mit dem Bassisten Masoud Atta unter anderem verflossene Lieben und unser aller Geltungsdrang besingt und bespielt. (lex)

