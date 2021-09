Fundstück eines Bahnliebhabers – Liebesgrüsse mit der Brünigbahn Günther Klebes sammelt alles, was mit Eisenbahnen zu tun hat. Eines seiner Fundstücke ist die Postkarte, die ein internierter Soldat 1916 aus Interlaken seiner Freundin schrieb. Samuel Günter , PD

Die Vorderseite der Postkarte der Brünigbahn aus dem Jahre 1916. Foto: PD

Als im März dieses Jahres die Briefmarke «150 Jahre Internierung Bourbaki-Armee» erschien, besorgte sich der Eisenbahnmotivsammler Günther Klebes diese von der Schweizer Post; denn diese zeigte ja einen Lazarettzug. Klebes bezeichnet sich selbst als «absoluten Eisenbahnfan», der «fast alles, was irgendwie mit Bahn und Schienen zu tun hat», sammelt. So auch Briefmarken und Ansichtskarten mit Eisenbahnmotiven.

Auf der Rückseite schreibt ein internierter Soldat seiner Freundin. Foto: PD

Als sich Klebes mit der Briefmarke zur Internierung der Bourbaki-Armee befasste, fiel ihm ein, dass er in seiner umfangreichen Motivsammlung eine Ansicht der Brünigbahn hat, die 1916 aus dem Internierungslager für Kriegsgefangene in Interlaken gesandt wurde. Offensichtlich schrieb ein französischer Soldat an seine Freundin Denise in Tusson im Département Charente.