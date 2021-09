So reagieren Berner Wirte – «Lieber Zertifikatspflicht als ein Lockdown» Der Bundesrat führt ab Montag Zertifikatspflicht in der Gastronomie ein. Wie kommt das in der Berner Gastro-Szene an? Claudia Salzmann

Hans Traffelet bezeichnet sich als «Hüttenwart» auf dem Gurten. Wie viele Beizer in Stadtnähe befürwortet auch er die neue Regelung des Bundesrats, dass Gäste Zertifikate vorweisen müssen, um in Gastro-Betriebe zu gelangen. Foto: Raphael Moser

Ab Montag darf nicht einmal mehr der oberste Schweizer Beizer spontan in ein Lokal einkehren: Casimir Platzer aus Kandersteg, der den Branchenverband Gastro Suisse präsidiert, ist laut einem «24 heures»-Artikel aus persönlichen Gründen nicht geimpft. Vor jedem Restaurantbesuch muss er nun einen Test machen. So sehen es die neuen Vorschriften vor, die der Bundesrat am Mittwoch beschlossen hat.

Noch vor einer Woche wollte der Bundesrat nichts wissen von der Zertifikatspflicht in der Gastronomie, nun wird sie am nächsten Montag eingeführt. Hans Traffelet vom Park im Grünen auf dem Gurten hat dazu eine klare Meinung: «Lieber die Zertifikatspflicht als ein weiterer Lockdown.» Schon jetzt führt er auf dem Gurten GGG-Events durch. Damit ist genesen, geimpft, getestet gemeint. Dort sei es zu merklich besserer Stimmung gekommen als an Buffets oder in Innenräumen, wo man sich immer wieder die Maske hochziehen muss. An Anlässen verzeichne er zudem gleich hohe Teilnehmerzahlen wie in Prä-Corona-Zeiten, weshalb er keine abschreckende Wirkung ausmachen könne. «Es ist ein Schritt in die Normalität und somit eine sinnvolle Sache», sagt Traffelet.