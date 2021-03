Hirschi startet in die Saison – «Lieber später beginnen, dafür richtig» Die gesundheitlichen Probleme sind behoben: Mit einem Monat Verspätung geht es für Radstar Marc Hirschi am Montag los. Peter Berger

Marc Hirschi startet am Montag zur Katalonien-Rundfahrt. Foto: UAE Team Emirates

«Ich bin etwas im Stress», meldet Marc Hirschi. Am Mittwoch ist er vom Training auf Teneriffa heimgekehrt, heute reist er bereits wieder nach Spanien. Dazwischen stand in Magglingen ein vom Weltverband UCI vorgeschriebener Bluttest an. Dazu wurde in Grenchen an der idealen Position auf dem Zeitfahrvelo getüftelt.

Eigentlich hätte der 22-jährige Berner nach seinem abrupten Wechsel zum UAE Team Emirates bereits vor einem Monat an der Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten fahren sollen. «Ich fühlte mich jedoch nicht gut auf dem Rad.» Einerseits bereitete die Hüfte wieder Probleme, andererseits passten die neuen Schuheinlagen nicht. Und als er mit dem Team ins Höhentrainingslager ging, zwang ihn ein gezogener Weisheitszahn zu einer einwöchigen Pause, weil die Wunde nicht wunschgemäss heilte. «Doch jetzt ist alles gut», auch wenn er festhält, er werde auf dem Velo wohl nie beschwerdefrei sein, «aber das ist wohl kein Radfahrer».