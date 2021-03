Studentlodge Bümpliz-Nord – Lieber Party anstatt Leere Das Studentenwohnhaus am Bahnhof Bümpliz-Nord ist fertig renoviert. Fehlt nur noch das Ende der Corona-Krise. Claudia Salzmann

Seit vier Jahren leitet Renate Ledermann den Verein Studentlodge, der Zimmer und Studios an Studierende vermietet. Jetzt hat sie neu renovierte Räume im Studentenhaus Bümpliz-Nord. Foto: Adrian Moser

Die dunkle Höhle hat sich in eine einladende Lobby verwandelt. So präsentiert sich der Eingang des Studentenhauses Bümpliz-Nord nach dem Umbau. Renate Ledermann, Geschäftsführerin von Studentlodge, sieht vor dem inneren Auge schon die ersten Studentenpartys. «Studierende sollen ausnahmsweise Feste feiern dürfen», sagt sie. Sowieso: Partys wären ihr lieber als das, was derzeit läuft, nämlich gar nichts. Im Hochhaus am Bahnhof Bümpliz-Nord sind 203 Zimmer und 6 Studios modernisiert worden, diese werden mehrheitlich von Studierenden aus dem Ausland gemietet. «Schweizer Studierende nutzen die Zimmer eher, um vor Ort in Ruhe eine Wohngemeinschaft zu finden», sagt Ledermann.