Kammermusik-Konzerte in Langenthal – «Lieber mit Masken als gar kein Konzert» Die norwegische Geigerin Vilde Frang steht im Bärensaal mit dem Kammerorchester Basel auf der Bühne. In Corona-Zeiten braucht das Platz – fürs Publikum ebenso wie für das 14-köpfige Ensemble. Kathrin Holzer

Paukenschlag mit Geige zum Auftakt: Vilde Frang beehrt Ende Oktober die Kammermusik-Konzerte in Langenthal. Foto: PD

Es sei noch zu früh für ein konkretes Massnahmenpaket, sagte Hanspeter von Flüe Anfang September. Zu unklar sei, wie die Pandemie sich entwickle. Zu fraglich, inwiefern sich die Regeln für Veranstalter bis Ende Oktober noch ändern würden. Jetzt, gut drei Wochen vor Beginn der Kammermusik-Konzerte Langenthal (KKL) 2020/21, ist klar, wie genau die Konzertreihe am 29. Oktober in ihre 75. Saison starten wird: mit Maskenpflicht, keiner Verpflegungsmöglichkeit am Eingang, keiner Pause, reduzierter Platzzahl – und dafür einem Doppelkonzert anstelle von nur einem.