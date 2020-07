Leitartikel zur Maskenpflicht – Lieber Masken tragen als wieder zurück in den Hausarrest Der Staat hat bei den Masken komplett versagt und einen Deal mit dem Volk verpasst. Der Kanton Bern muss sich jetzt um Grossveranstaltungen kümmern. Meinung Simon Bärtschi

Ein Virus? Who cares! Die wiedererlangte Freiheit ist bereits in Gefahr, bei Bernmobil gilt wie überall im ÖV das Maskenobligatorium. Foto: Raphael Moser

Jetzt beginnen die Schulferien im Kanton Bern. Es ist die erste längere Auszeit für Kinder und Familien in diesem Jahr, nachdem alle während des Ausnahmezustands im Frühling zu Hause eingesperrt waren. Wir sind Corona-müde und wollen raus an die Sonne, in die Badis, vielleicht ins Meer springen. Es ist Zeit für ein paar Tage Ferienspass.