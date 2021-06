Hornusser-Saison 2021 – Lieber kein Eidgenössisches als eines ohne Geselligkeit Wäseli und Heimiswil haben in der Meisterschaft in einem speziellen Format gegeneinander gespielt. Das zur Freude aller bald der Geschichte angehört. Reto Pfister Berner Zeitung

Das Ries ist leerer als sonst. Nur sechs Hornusser von Wäseli waren am Samstag gleichzeitig beim Abtun engagiert. Foto: Iris Andermatt

Die zahlreichen parkierten Autos vor dem Gelände deuten darauf hin, dass hier ein Spiel im Gang ist. Betritt man den Hornusserplatz der HG Wäseli, trifft man jedoch wenig Leute an. Im Ries steht lediglich ein Drittel der Gastmannschaft Heimiswil zum Abtun bereit. Die abschlagenden Hornusser sind weitgehend unter sich. Sechs gegen sechs lautet der Modus, nach dem gespielt wird. Drei Gruppen der beiden Teams treten so nacheinander gegeneinander an.

Eine Art Spiel, die aus der Corona-Not heraus geboren wurde. Nach den bis Ende Mai geltenden Vorschriften für Amateursportarten durften maximal 15 Personen aufs Mal an einem Wettkampf beteiligt sein. Auch am ersten Juni-Wochenende wurden die Begegnungen bei den Hornussern nochmals in diesem Format ausgetragen.