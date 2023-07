Nicht nur in Bern herrscht die Langsamkeit: Faultier im Zoo Zürich. Foto: Doris Fanconi

Es liegt in der Natur von Klischees, dass sie gleichzeitig wahr und doch nicht wahr sind. Jenes etwa, das besagt, dass Bernerinnen und Berner langsam seien: Es ist tatsächlich erwiesen, dass der Berner Dialekt der gemächlichste ist. Der Sprachwissenschaftler Adrian Leemann hat dies 2016 in einer Studie zur Sprechgeschwindigkeit belegt. Demnach ist Langenthal der Ort in der Schweiz, wo am behäbigsten gesprochen wird. Henusode!

Und auch zu Fuss nimmt es Bern ruhig: ETH-Studenten hielten 2012 in einer Untersuchung fest, dass in Bern am langsamsten gegangen wird (wenn auch im Vergleich zur Restschweiz nur marginal; wirklich zeitlupenmässig ist man dagegen in Malawi unterwegs).

Sommerserie «Bern Extrem» Wir haben uns auf die Suche gemacht. Im ganzen Kanton Bern. Und wir haben Menschen, Orte und Geschichten gefunden, die aus der Masse herausstechen. Die uns in unerwartete Höhen und Tiefen führen, aussergewöhnliche Welten eröffnen, zum Nachdenken bringen. Willkommen im Sommer der Extreme.

Was uns das nun sagen soll? Nicht viel, ausser, dass sich noch aus dem hinterletzten Gemeinplatz etwas werbetechnisch Verwertbares herausholen lässt. Die Tourismusorganisation Bern Welcome etwa walzt das Klischee der «Hauptstadt der Gemütlichkeit» und des «herrlich entspannten» bernischen «Savoir-vivre» dermassen platt, dass es schon fast zur Satire wird.

Dieses Hasten und Hetzen

Zudem lassen sich für jedes Klischee flugs ein paar Gegenbeispiele finden. Haben Sie die Berner Sprinterin Mujinga Kambundji schon einmal reden gehört? Nicht nur ist sie per pedes schneller unterwegs als jede Zürcherin und jede Genferin, nein, ihr Sprechtempo hält mit ihren Rekorden auf der Bahn durchaus mit.

Wie auch immer (oder «item», wie man in Bern sagen würde): Tempo ist nicht alles. Aber auch nicht nichts, denn das Lob der Langsamkeit, flächendeckend und gedankenlos hingeschmiert, zeugt in der Regel von intellektueller Lahmarschigkeit. Wie oft haben wir in den letzten Jahren gelesen und gehört, wie hektisch die Zeiten seien, wie sehr man sich nach der Gemächlichkeit von einst sehne, wie krank einen das ewige Hasten und Hetzen mache!

Das Problem ist nicht die Schnelligkeit oder die Langsamkeit an sich, sondern, dass man das Gaspedal des Lebens nicht immer selbst bedienen kann.

Ist das Lamento wirklich berechtigt? Wie immer in einer komplexen Welt lautet die Antwort: schon, aber nicht nur. Das alte Berner Credo vom «Nume nid gsprängt» gilt nämlich auch nur dann, wenn man nicht gerade in der Notfallabteilung des Inselspitals sitzt. Oder sich mit einer langsamen Internetleitung herumschlägt. Oder auf gesellschaftliche Veränderungen wartet. In diesen Fällen würden es noch die härtesten Verfechter der «herrlich entspannten» Gemütlichkeit befürworten, wenn endlich «echli gjuflet» würde.

Es gibt zudem nicht nur das Problem der Hektik, sondern auch das Problem der Flaute: Wer mit einem gebrochenen Bein zu Hause sitzt oder aus anderen Gründen zu Geduld und Warten verdammt ist, hätte nichts gegen Beschleunigung. Das Problem ist also offensichtlich nicht die Schnelligkeit oder die Langsamkeit an sich, sondern vor allem, dass man das Gaspedal des Lebens nicht immer selbst bedienen kann.

Aber zurück zur Berner Langsamkeit. Egal, ob mans lieber «gleitig» oder «gmüetlech» hat: An einer ominösen, kantonal unterschiedlichen Daseinsgeschwindigkeit allein lässt sich der Zustand einer Gesellschaft oder die Attraktivität eines Standorts nicht ablesen – sonst wäre Bern der Kanton mit der höchsten Lebenserwartung (ist er nicht) oder mit den meisten touristischen Logiernächten (ist er nicht). Sorry gäu, Bern Welcome.

Langsam und schnell zugleich

Als Kind habe ich indes ausgerechnet im Kanton Bern eine interessante Zeiterfahrung gemacht: Als im Baselbiet aufgewachsene Papierli-Bernerin fuhr ich vor Weihnachten jeweils ins ländliche Bern. Diese Feiern im erweiterten Familienkreis fingen um elf Uhr vormittags an und endeten nie mit dem Dessert. Waren die Kaffeetassen leergetrunken und die Geschenke ausgepackt, folgte nämlich nicht etwa das Aufstehen und Verabschieden. Nein, nach einer kurzen Verdauungspause wurden Züpfe und Hamme aufgetischt, und bis es zum Aufbruch kam, gingen weitere Stunden ins Land.

Das Faszinierende dabei: Diese Tage vergingen gleichzeitig langsam und schnell. Sie dauerten ewig und waren doch rasch vorbei. Womöglich, weil das Ritual immer dasselbe war: von den gemischten Roland-Salzsnacks zum Apéro bis hin zur Kirschtorte (für die Erwachsenen) und der Schwarzwäldertorte (für die Kinder) zum Dessert.

Kein Organ für die Zeit

Die Wissenschaft sagt, dass wir Menschen kein Organ für die Zeit haben, so wie die Augen fürs Sehen oder die Ohren fürs Hören. Wir nehmen eine Zeitspanne nur indirekt wahr, und zwar unterschiedlich, je nachdem, ob wir etwas intensiv erleben – oder eben nicht. Manchmal ist uns die Zeit zäh, manchmal fliegt sie. Und manchmal, wage ich zu behaupten, vielleicht auch beides gleichzeitig. Ich habe wenig Ahnung von Physik oder Philosophie, aber müsste ich beweisen, dass eine Sache gleichzeitig ihr Gegenteil sein kann, dann würde ich diese nicht enden wollenden und doch rapide verstreichenden Weihnachtsfeiern nennen.

Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich so etwas in Bern erlebt habe. Dort, wo das Klischee der Langsamkeit gleichzeitig wahr und unwahr ist.

