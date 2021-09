Leserreaktionen – «Lieber ein Zertifikat als erneute Schliessungen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu der Zertifikatspflicht in Restaurants.

«Nicht jammern, sondern impfen», schreibt ein Leser. So kehre auch bald die Normalität zurück. Foto: Adrian Moser

Zu «Zertifikatspflicht führte zu Test-statt zu Impfboom»

Dieses Theater wegen den Impfungen ist unglaublich. In Italien erhält, wer am Arbeitsplatz kein Zertifikat vorweisen kann, keinen Lohn mehr. Und in unserem Land wird gejammert, weil man lange Zeit auf verschiedene Aktivitäten wie Disco, Theater etc. verzichten musste. Im Vergleich zu Leuten, die im Altersheim leben, war das noch nichts. Diese Menschen durften lange Zeit weder das Haus verlassen noch Besuch empfangen – also. Mit einem Zertifikat ins Restaurant, an einen Fussballmatch oder ins Theater ist kein Problem – jedenfalls ist mir das lieber als erneute Schliessungen. Also, nicht jammern, sondern impfen! Dann kehrt die Normalität bald zurück. Urs Mathys, Gwatt

Zu «Brüssel fordert schon die nächste Milliarde»

Genau wie die Mafia vom Kleinunternehmer einen Schutzbetrag einfordert, den dieser in etwa zahlen kann, geht die EU vor, um von der angeblich so reichen Schweiz Kohäsionsmilliarden zu verlangen. Ohne Berechnungsgrundlage und klar definierten Fakten einfach mal eine weitere Milliarde zu verlangen, grenzt an Willkür und ist klar abzulehnen. Wie bei allen Erpressungsversuchen gilt, sich nicht einschüchtern zu lassen. Adrian Fiechter, Steffisburg

Zu «Jetzt geht es beim Klimaschutz konkret zur Sache»

Gar nichts ist konkret. Es stehen jetzt einfach ein paar Buchstaben in der Kantonsverfassung und jetzt kann jeder sagen «schaut her, wir machen etwas für den Klimaschutz». Geht es dann wirklich um konkrete Massnahmen, welche vielleicht sogar Taten und kleine Mehrkosten verursachen, wird das Volk dazu wieder Nein sagen. Interessanterweise hat das Oberland sogar dieses Gesetz abgelehnt. Wenn es noch wärmer wird im Winter, kann man ja einfach mehr Schneekanonen bauen. Onlinekommentar von Reto Müller

