«Apropos» – der tägliche Podcast – Lieber den hipsten Sneaker statt ein sauberes Klima Klimajugend? Ein Mythos! Der Mehrheit der Jugendlichen ist Konsum deutlich wichtiger als Klimathemen. Woher kommt das? Vivienne Kuster Mirja Gabathuler als Host , Finn Schlichenmaier als Gast

Stundenlang anstehen für die neusten Sneakers: Junge Menschen orientieren sich stärker an materialistischen Werten als frühere Generationen. Foto: Gorjan Basic (Keystone)

Zugespitzt könnte man sagen: Junge Menschen machen zum grossen Teil keinen Umweltschutz, sondern Umweltschmutz. Der Mehrheit ist Konsum deutlich wichtiger als das Klima. So zeigen Studien: Junge Erwachsene, die ihren Konsum wegen des Klimas einschränken, sind in der Minderheit. Und die Generation der zwischen 1990 und 2000 geborenen Menschen stuft Konsum deutlich wichtiger ein als die Generationen davor.

Auch am Abstimmungsverhalten zeigt sich, dass Klimathemen diese Generation kaum definieren: Zwar haben die Grünen bei jungen Wählerinnen und Wählern Zulauf – die wählerstärkste Partei bleibt bei den Jungen aber die SVP. Und Klimavorlagen wie das CO2-Gesetz haben in dieser Altersgruppe einen schweren Stand.

Warum hält sich das Bild einer «Generation Greta», während viel eher die «Konsumjugend» der Normalfall ist? Der 23-jährige Autor Finn Schlichenmaier analysiert seine eigene Generation in einem Essay für «Das Magazin». In einer neuen Folge «Apropos» erklärt er, was diese Konsumjugend auszeichnet – und weshalb die Gesellschaft dennoch gern ihre Hoffnung auf sie setzt.

