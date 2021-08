Kunsthaus Langenthal – Liebe zwischen Stuhl und Bank Das Kunsthaus Langenthal präsentiert in einer Doppelausstellung faszinierend eigenwillige Malerei von zwei Frauen: Cathy Josefowitz und Inka ter Haar. Helen Lagger

Das Ölgemälde «Cathy et Romain» von 1975 zeigt Malerin Cathy Josefowitz und ihren Partner Romain Denis als gleichberechtigtes Paar, bei dem keiner als Muse des anderen fungiert, wie dies häufig bei Liebenden der Fall ist. Fotos: PD

Weibliche Schamhaare sind ein nicht selten diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Manche preisen sie als natürlich, manche raten zum Rasieren, andere finden: Das geht nur Frau etwas an. Wir leben in Zeiten, in denen alles rund um den Körper zur Schau gestellt, diskutiert oder politisiert wird.

Vielleicht deshalb wirkt das mit Öl auf Karton gemalte Bild «ohne Titel» von Cathy Josefowitz so heutig. Es zeigt einen weiblichen Unterleib mit Beinen und einem prominentem Busch Schamhaare dazwischen. Es ist ein Frühwerk der Künstlerin, die 2014 starb. Rund 3000 Werke hat die Malerin und Tänzerin hinterlassen, die bisher kaum ausgestellt wurden. Das soll sich nun ändern.