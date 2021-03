Ein Abschiedsbrief – «Liebe Wölfin» Ein halbes Jahr lang hielt die Wölfin F78 unsere Autorin auf Trab. Am Sonntag nun wurde sie geschossen. Zeit, Abschied zu nehmen. Sheila Matti

Es ist der Ort, an dem ich dir am nächsten kam: Ein namenloser Wald, irgendwo im Gantrischgebiet. Foto: Raphael Moser

F78 nannten sie dich. Nur eine Nummer, ohne Gesicht, ohne Geschichte.

Wildtieren gebe man keine Namen, sagte mir einst Tierparkdirektor Bernd Schildger. Ein Name vermenschlicht, macht greifbar. Etwas, das du nie werden durftest.

Deine Spuren

In den letzten Monaten warst du für mich eine stille Begleiterin, eine stetige Konstante in meinem täglichen Schaffen. Immer wieder habe ich über dich geschrieben, über dein Leben, über deine Opfer.

Zu sehen bekam ich dich nie.

Am nächsten kam ich dir an jenem Tag im Wald, als wir deine Spuren zurückverfolgten. Nur ein paar wenige Kilometer trennten uns damals. Ich stand zwischen den Tannen, blickte in die Ferne und stellte mir vor, wie du vor wenigen Stunden hier vorbeigezogen warst – und doch: Du bliebst unbekannt und wild.