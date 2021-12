Kopfsalat zu unnützen Kursen - Liebe Grosseltern, ihr könnt das alleine!

Man lernt bekanntermassen ein ganzes Leben lang. Und das ist gut so. Die Fülle an Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich einem auf Inseraten, Flyern, Plakaten oder im Internet entgegenwälzen, ist schier unerschöpflich. Dagegen ist nichts einzuwenden. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. So funktioniert Marktwirtschaft, Lektion 1.

Aber manchmal komme ich dann doch ins Staunen. Letztlich stach mir ein Titel über ein neues Kursangebot ins Auge: Babysitting für Grosseltern. Hoppla. Da wollte ich mehr wissen. Im Kurs sollten die Grosseltern «die Skills aufbauen, um ihre Enkel modern zu betreuen». Ach?, dachte ich mir. Und was ist denn eine moderne Betreuung? Fixierte Zeiteinheiten für die Nutzung von elektronischen Geräten? Nur maximal zwei Anglizismen pro Satz erlauben?