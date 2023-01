Vormarsch der Discounter – Lidl und Aldi drängen in die Berner Quartiere Die deutschen Discounter eröffnen offensiv Filialen in der Innenstadt. Der Konkurrenzkampf von Migros und Coop mit Lidl und Aldi spitzt sich zu. Rahel Guggisberg

Lidl an der Schlossstrasse: Das Geschäft ist bereits ab 6 Uhr geöffnet, damit sich Pendelnde frühmorgens schon mit einem Kafi oder einem Gipfeli eindecken können. Foto: Raphael Moser

Die Präsenz in Quartieren ist für die Detailhändler mittlerweile zu einer absoluten Priorität geworden. Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen kündigte im Interview mit dieser Zeitung an, fünfzig bis hundert neue Kleinfilialen eröffnen zu wollen. Er reagiert damit auch auf die Discounter Aldi und Lidl, die von der Agglomeration schrittweise in die Quartiere der Stadt Bern vordringen.