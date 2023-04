Bauprojekt in Langnau – Lidl-Überbauung kommt vor das Volk Das Referendum gegen die Planvorlage kommt zustande. Der Verkehr macht Sorgen – und dass Lidl fernab vom Zentrum geschäften will, erst recht. Susanne Graf

Auf dem ehemaligen Areal der Bauunternehmung Stämpfli kann vorderhand nicht gebaut werden. Foto: Christian Pfander

300 hätten genügt. Bis am Donnerstagmittag hatte Verena Gertsch aber bereits 643 zusammen. Das Vorstandsmitglied der SP Langnau erwartete bis am Abend noch weitere Unterschriften. «Am Ende werden es wohl zwischen 650 und 700 sein», vermutete sie. So oft wurde das Referendum gegen die Überbauung Stämpfli-Areal unterschrieben.