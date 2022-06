Discounter und Verkehr in Langnau – Lidl offeriert einen Steg Wenn die Gemeinde eine Fussgängerüberführung baut, übernimmt Lidl drei Viertel der Kosten. Aber natürlich unter einer Bedingung. Susanne Graf

Sam Brechbühl kommt seinem Ziel näher: Am Montag stimmt das Parlament darüber ab, ob die Gemeinde entlang der Bahnüberführung einen Fussgängersteg bauen wird. Foto: Beat Mathys

Seit sieben Jahren ist bekannt, dass Lidl in Langnau bauen will. Der deutsche Discounter kam mit Hannes Stämpfli ins Geschäft, als dieser mit seiner Baufirma von der Zürchermatte auf die Zeughausmatte umzog. Auf dem nun ungenutzten ehemaligen Stämpfli-Areal will Lidl einen Verkaufsladen, weitere Gewerberäume und 35 Mietwohnungen realisieren.