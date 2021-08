Warenhaus mit neuem Mieter - Lidl expandiert in der Innenstadt 

Auch Aldi eröffnet dieses Jahr Filialen in der Innenstadt Infos einblenden

In der Stadt Bern expandieren deutsche Detailhändler in forschem Tempo. Die hiesigen Anbieter sehen sich zunehmend unter Druck. Aldi und Lidl traten im Jahr 2005 beziehungsweise 2009 in den Schweizer Markt ein. Die Kombination von Qualität und niedrigen Preisen kommt bei den Schweizer Konsumenten gut an.

Auch der deutsche Discounter Aldi wird künftig in der Berner Innenstadt präsent sein. Er eröffnet gegen Ende dieses Jahres zwei Filialen, eine am Kornhausplatz und eine Filiale an der Spitalgasse. Derzeit kann Aldi noch keinen konkreten Eröffnungstermin nennen.

Ein anderes Beispiel für den Expansionsdrang von deutschen Detailhändlern in die Schweiz ist die deutsche Biokette Alnatura: Sie ist seit 2017 mit einer Filiale in Bern vertreten und kann von einer Zusammenarbeit mit der Migros profitieren.

Der deutsche Drogeriemarktriese Müller führt bereits zwei Filialen in der Berner Innenstadt. Die fünfstöckige Filiale im einstigen Warenhaus von Charles Vögele ist vor drei Jahren aufgegangen. Müller ist aber nicht bloss ein Drogeriemarkt: An der Spitalgasse bietet Müller auf grosszügigen Flächen Biolebensmittel, Spielwaren, Bücher und Papeteriewaren an. Auch in Deutschland expandierte die Kette in die Nahversorgung und ins Lebensmittelgeschäft. In der Stadt Bern scheint das Geschäft von Müller so gut zu laufen, dass auch die einstöckige Filiale auf der anderen Strassenseite weitergeführt wird.

Der deutsche Detailhändler Tchibo ist in der Stadt Bern schon seit 2002 präsent und der Detailhändler belegt heute eine mehrstöckige Filiale an der Neuengasse. (rag)