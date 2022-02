Riesiges Kunstwerk im Oberland – Lichtkünstler projiziert einen Tiger an den Eiger Die Schweiz gratuliert zum Jahr des Tigers mit dem «grössten Kunstwerk der Welt», mit einem gigantischen Tiger an der Eigernordwand.

Die Schweiz gratuliert zum Jahr des Tigers mit dem grössten Kunstwerk der Welt, mit einem gigantischen Tiger, projiziert durch den Schweizer Lichtkünstler Gerry Hofstetter auf die Eigernordwand in Grindelwald. Foto: PD / Frank Schwarzbach

Am 1. Februar beginnt in Asien das Jahr des Tigers, wie Grindelwald Tourismus in einer Mitteilung schreibt. «Die Schweiz gratuliert zum neuen Jahr mit der Projektion eines 5,3 km langen und über 2 km hohen Tigers auf die Eigernordwand, projiziert durch den Schweizer Lichtkünstler Gerry Hofstetter.»

Verbundenheit und Motivation

Hofstetter kreiere damit das «grösste Kunstwerk der Welt», über 1060 Fussballfelder gross. «Die Idee dazu hatte er, als er die Form des Eigers – eines liegenden Tigers – und das Wortspiel Eiger/Tiger darin sah», hält Grindelwald Tourismus fest. Damit will er die Schweizer Berge und die internationale Verbundenheit der Schweiz symbolisieren.

Auch soll es eine Motivation für alle Schweizer Sportler und natürlich auch alle anderen teilnehmenden Sportler sein, an den kommenden Olympischen Winterspielen in Peking (China) wie ein Tiger um den Sieg zu kämpfen. Die Winter-Olympiade beginnt am 4. Februar.

Gerry Hofstetter ist international tätiger Lichtkünstler und Filmproduzent. «Mit seinen Projektionen versteht er es, Natur, Botschaften und Themen spektakulär, sensibel, leise und manchmal auch augenzwinkernd zu vermitteln.» Die Aktion wurde vor Ort durch Grindelwald Tourismus, die Gemeinde Grindelwald und durch Kunstmäzene in der Schweiz und im Ausland unterstützt. Der Tiger lebt in 13 Ländern im asiatischen Raum. Er ist vom Aussterben bedroht und geschützt.

