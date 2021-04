28 Angestellte auf der Strasse – Lichterlöschen bei der Colora Die Huttwiler Textilmanufaktur war eine der letzten Stückfärbereien der Schweiz – und auf vermeintlich gutem Kurs. Dann kam Corona. Und jetzt der Konkurs. Kathrin Holzer

Ein Markenzeichen der Colora Seta AG: Halstücher aus der Huttwiler Färberei. Foto: Marcel Bieri

Die Hiobsbotschaft erreichte die Belegschaft am Nachmittag. «Um 15 Uhr verfügte das Konkursamt, alle Maschinen abzustellen und unsere Läden zu schliessen», erinnert sich Andrea Zwygart an jenen einschneidenden Moment Ende März. «Das wars.»

Seit gut drei Jahren war Zwygart vorsitzende Geschäftsleiterin der 1988 von Niklaus Schär gegründeten Colora Seta AG. Sie hatte die Huttwiler Textilmanufaktur mit einer klaren Vorwärtsstrategie langfristig auf sicheres Terrain zu führen versucht. Neue Boutiquen in Zürich und Basel sollten mithelfen, den Namen Colora und die Stückfärberei in Huttwil, eine der letzten ihrer Art überhaupt in der Schweiz, bekannter zu machen.