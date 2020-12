Lichteraktion in Steffisburg – Lichterkette soll erinnern Das Organisationskomitee von «Eine Million Sterne» will mit möglichst vielen Lichtern in Steffisburg an die Solidarität erinnern.

So viele Lichter wie möglich sollen in der Adventszeit leuchten (Symbolbild). Foto: Keystone

In den vergangenen Jahren brannten am Chrischtchindlimärit in Steffisburg auf den Treppen zur Dorfkirche, im Innenhof und im Kircheninnern weit über tausend Windlichter zum Zeichen der Solidarität mit Menschen in Not und Armut hier bei uns und anderswo. Dies schreibt das Organisationskomitee «Eine Million Sterne» in einer Mitteilung. Die Aktion ist von der Caritas initiiert.

Die Lichterkette soll nun – trotz der gegenwärtigen Pandemie – leuchten. Zu den sowieso vorhandenen Adventslichtern überall werde an vielen Laternen in der Öffentlichkeit ein Schild hängen, das auf «Eine Million Sterne» hinweist. Dieses soll auf die Solidarität, aber auch auf das gemeinsame Durchhalten in schwierigen Zeiten hinweisen. «Von der Pandemie sind einige Menschen mehr als durch die uns allen auferlegten Einschränkungen direkt betroffen. Zünden auch Sie für jemanden ein Licht an», schreibt das Komitee.

pd/ngg