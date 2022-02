Kunst in Steffisburg – Lichter in dunkler Nacht Das Kunstprojekt Art Container 21/22 geht in die zweite Runde. Neun Installationen zaubern im Gebiet des Hardeggleists Licht in die dunkle Nacht. Stefan Kammermann

Es ist frostig kalt im Hardegg-Gebiet in Steffisburg. Kurz nach dem Eindunkeln hat Daniel Michel seine Mütze tief in den Nacken gezogen. Der Lichttechniker und Geschäftsführer der Firma Showtech aus Kiesen ist leicht nervös. Am Abend vor der Vernissage zum zweiten Teil des Kunstprojekts Art Container 21/22 in Steffisburg steht der Probelauf der insgesamt neun Lichtinstallationen an.