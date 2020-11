Krippe im Spiezer Rustwald – Lichtblicke in kurzen Tagen und langen Nächten Bereits zum 23. Mal haben der Verein Männerturnen und zugewandte Orte die beliebte Krippe im Rustwald aufgestellt. Die Gründer-Brüder freuts. Guido Lauper

Noch sind die schlichten Holzfiguren allein im Stall. Wie seit 23 Jahren werden wohl auch heuer Stille suchende Menschen in den Rustwald pilgern. Foto: Guido Lauper

«Das Miterleben der Freude, mit welcher Männer, Frauen und Jugendliche auch diesmal die Krippe aufstellten, hält den Glauben an das Gute im Menschen aufrecht», freute sich seinerseits Werner Briggen am Samstag im Rustwald. «Auf Initiative meines Bruders Willi hatten ursprünglich Schulkinder den Schmuck der Krippe in der Zimmerei an der Simmentalstrasse zusammengestellt», erinnert sich Werner.

Wegen zu grossen Bewilligungsaufwands konnten die Kinder nicht mehr in die Arbeiten miteinbezogen werden. Deshalb erwarten seit einigen Jahren hölzerne Figuren der reformierten Kirchgemeinde Spiez die Besucherinnen und Besucher.