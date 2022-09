Energie sparen in Thun – Licht aus und Schluss mit Warmwasser In Thun wirds ab nächster Woche kühler und dunkler. Die Taskforce Versorgungssicherheit hat beschlossen, wo wie Energie gespart werden soll.

Die Stadt Thun wird nachts schon bald weniger hell leuchten. Gebäude wie das Schloss oder die Stadtkirche werden nicht mehr beleuchtet, um Energie zu sparen. Foto: Christoph Gerber

Die Taskforce Versorgungssicherheit hat Massnahmen zum Einsparen von Energie beschlossen. Ab nächster Woche verzichtet die Stadt Thun auf die nächtliche Beleuchtung öffentlicher Gebäude, heizt weniger und verzichtet, wo möglich, auf Warmwasser. Zudem hat die Innenstadtgenossenschaft Thun City beschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung ab 22 Uhr auszuschalten. Weitere Massnahmen werden diskutiert. Das teilten die Stadt Thun, Energie Thun und Thun City am Freitag gemeinsam mit.

Mit diesen Massnahmen sollen die Energiesparkampagne des Bundes sowie das Massnahmenpaket des Berner Regierungsrats unterstützt werden, heisst es in der Medienmitteilung. «Es ist uns wichtig, jetzt als Stadt ein Zeichen zu setzen und konkrete Massnahmen zu ergreifen, um den Energieverbrauch zu senken. Zudem nehmen wir mit Sparmassnahmen in der Verwaltung auch unsere Vorbildrolle als Arbeitgeberin wahr», betont Stadtpräsident Raphael Lanz.

Nebst dem Rathaus und der Strättligburg beteiligen sich auch das Schloss Thun und die Kirchgemeinde Thun Stadt mit der Stadtkirche bei der reduzierten Beleuchtung der öffentlichen Gebäude.

Schluss mit Warmwasser

Grosses Sparpotenzial gebe es beim Heizen und der Warmwasserbereitung, steht in der Medienmitteilung. Deshalb hat die Taskforce beschlossen, dass die Temperatur in den Räumen der öffentlichen Gebäude um 1 Grad gesenkt wird. Das gilt für alle Verwaltungsstandorte und Schulen. In diesen Gebäuden wird – wo technisch möglich – auch das Warmwasser abgeschaltet – mit Ausnahme von Duschen und Küchen.

«Gerade bei der energieintensiven Warmwasseraufbereitung orten wir beachtliches Sparpotenzial.» Christoph Stalder, Stv. Leiter der Taskforce

«Wir sind uns bewusst, dass diese Massnahme nicht populär ist», sagt der stellvertretende Leiter der Taskforce, Vizestadtschreiber Christoph Stalder, auf Anfrage. «Aber es ist halt auch eine Tatsache, dass wir gerade bei der energieintensiven Warmwasseraufbereitung beachtliches Sparpotenzial orten.» Gleichzeitig verbietet die Taskforce den Einsatz von Heizlüftern – und ruft die Mitarbeitenden der Verwaltung auf, generell Energie zu sparen.

Das Energiesparpaket hat auch Folgen für die Weihnachtsbeleuchtung in Thun. Thun City hat in Absprache mit der Stadt beschlossen, in diesem Winter die Weihnachtsbeleuchtung früher auszuschalten. «Wir unterstützen die Energiesparmassnahmen der Stadt und der Energie Thun und wollen unseren Beitrag leisten», sagt Alain Marti, Präsident von Thun City.

Grundsätzlich soll die Weihnachtsbeleuchtung nur von 17 bis 22 Uhr eingeschaltet sein, wo dies technisch umsetzbar ist. Dort, wo die Weihnachtsbeleuchtung mit der Strassenbeleuchtung gekoppelt ist, müssen indes Sicherheitsabwägungen berücksichtigt werden. Die Details zur Umsetzung werden in den kommenden Tagen ausgearbeitet.

Weitere Massnahmen in Diskussion

«Wir appellieren zudem an die Bevölkerung und die Wirtschaft, mitzuhelfen, den Energieverbrauch nach Möglichkeit zu reduzieren», sagt Stadtpräsident Raphael Lanz. In der Mitteilung schreibt die Stadt zudem, dass weitere mögliche Massnahmen mit Partnerorganisationen diskutiert und vorbereitet werden.

«Wir hoffen, dass wir auch 10 bis 15 Prozent Verbrauch einsparen können.» Christoph Stalder, Stv. Leiter der Taskforce

Wie viel Strom, Heizöl oder Gas mit den Massnahmen konkret gespart werden können, lasse sich freilich nur schwer abschätzen, sagt Christoph Stalder. «Aber wir orientieren uns am Ziel, das der Bund definiert hat, und hoffen, dass wir auch 10 bis 15 Prozent Verbrauch einsparen können.» Die Stadtverwaltung selber verbraucht gemäss Stalder jährlich rund 6700 MWh Strom und ca. 13’700 MWh Gas oder Heizöl. Wobei der Biogasanteil in letzter Zeit «massiv» angestiegen sei, da die städtischen Liegenschaften wie Schulen, Kindergärten, Sportanlagen und Verwaltungsgebäude zu 100 Prozent mit Biogas versorgt werden.

pd/maz

Fehler gefunden?Jetzt melden.