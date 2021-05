Jetzt kann es schnell gehen – Leverkusen macht bei YB-Trainer Seoane Ernst Der Meistertrainer wird seit Wochen bei Bundesligisten gehandelt. Nun scheint Bayer das Rennen zu machen. Dominic Wuillemin

Ist das der neue Arbeitsplatz von Gerardo Seoane? Der Trainer gab im Februar mit YB in Leverkusen ein überzeugendes Bewerbungsschreiben ab. Foto: Martin Meissner (AP)

Als YB-Trainer Gerardo Seoane nach der Pokalübergabe am Samstag auf seine Zukunft angesprochen wurde, sagte er, es sei nicht die Zeit, darüber zu reden, dieser Moment gehöre dem Team. Und sowieso, eine Entscheidung dränge nicht.

Es war keine überraschende Antwort, Seoane versteht es, ein Pokerface aufzusetzen – zumindest im Gespräch. Aber vielleicht hat er auf Instagram seine Zukunft vorweggenommen, jedenfalls schrieb am Wochenende erst ein User unter eines seiner Bilder, die Eintracht rufe, ein anderer schrieb daraufhin, Bayer rufe. Gemeint sind Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen, die zwei Bundesligisten, die als neue Arbeitgeber des 42-Jährigen infrage kommen. Seoane versah den Kommentar des Leverkusen-Fans mit einem «Gefällt mir». Das fiel der «Bild» auf, die am Montagabend bei YB nachfragte, was die tiefere Bedeutung dieses «Likes» sei. Am Dienstagmorgen war das «Like» verschwunden.