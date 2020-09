Thuner Kadetten-Verein – Leuenberger übernimmt von Bütler Seit 2001 im Vorstand und seit zwölf Jahren im Präsidium, übergibt Stefan Bütler das Amt im Thuner Kadetten-Verein an Reto Leuenberger. Verena Holzer

Der neue TKV-Präsident Reto Leuenberger (links) und der zurücktretende Stefan Bütler auf der Terrasse der Konzepthalle. Foto: Verena Holzer

Mit grossem Applaus wählten die rund drei Dutzend Anwesenden an der Hauptversammlung des Thuner Kadetten-Vereins (TKV) Reto Leuenberger zum neuen Präsidenten. In Thun aufgewachsen, war er aktiver Kadett bei den Tambouren. Geprägt durch diese Zeit mit den vielen Erlebnissen und Angeboten, hätten die drei schönsten Tage in Thun bis heute eine besondere Bedeutung, ist in seinem Steckbrief zu lesen.