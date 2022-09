Schwingersektion Saanenland – Letztes Bergfest auf dem Hornberg Die Ausgangslage vor dem Bergfest auf dem Hornberg ist offen. Werner Frattini

Kurz vor Saisonende greifen die Schwinger auf dem Hornberg zusammen. Foto: Madeleine Schoder/Tamedia

Langsam, aber sicher neigt sich die diesjährige Schwingersaison dem Ende zu. Eine Woche vor dem traditionellen Abschluss an der Chemihütte findet auf dem Hornberg ob Saanenmöser noch ein regionales Bergfest statt. Da nach dem Saisonhöhepunkt, dem Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln, diverse Spitzenschwinger ihre Saison abgebrochen haben und sich, bevor in wenigen Wochen bereits wieder mit dem Vorbereitungstraining für die kommende Saison begonnen wird, ein paar verdiente Wochen Pause gönnen und andere ihre zum Teil kleineren oder grösseren Verletzungen auskurieren, ist die Ausgangslage auf dem Hornberg sehr offen.