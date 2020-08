Automobil-Highlight in Gstaad – Letzter Halt des Bugatti Chiron vor dem Abflug in die USA Das mondäne Gstaad ist der letzte Stopp der Roadshow, in der Bugatti seinen neusten Hypersportwagen in Europa vorstellt.

Beat Imwinkelried, Inhaber der Pichler GFG AG (r.) mit Chris Schenk, CEO Bugatti Gstaad präsentieren den Bugatti Chiron. Foto: PD

Vor einigen Wochen verkündete Bugatti den Start einer Roadshow, um den Chiron Pur Sport1 in einigen der schönsten Orte Europas zu präsentieren. Die Europatour wird nun in Gstaad beendet. Gastgeber dieser letzten Präsentation auf europäischem Boden die Pichler GFG AG, einer von drei offiziellen Bugatti Partnern in der Schweiz. Auf der Promenade im Stadtzentrum zieht der offizielle Showroom die Aufmerksamkeit auf sich. «Gstaad ist umgeben von kurvenreichen Bergrouten und bietet damit die perfekte Ausgangslage, um die extreme Agilität und Performance des Chiron Pur Sport voll auszukosten», wird Chris Schenk, CEO von Bugatti Gstaad in der Medienmitteilung zur Präsentation zitiert.

Nach seiner Europatour geht es für den französischen Hypersportwagen in die USA. Der Chiron Pur Sport kostet 3 Millionen Euro netto und ist auf 60 Exemplare limitiert. Die Produktion am Stammsitz im französischen Molsheim beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2020.

pd/maz