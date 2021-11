Bekannter Thuner verstorben – Abschied von «Strämu-Theo» Theo Wenger, liebevoll Strämu-Theo genannt, war Abertausenden von Badegästen ein Begriff. Er ist kürzlich verstorben. Nelly Kolb

Theo Wenger im September 1998, als er im Thuner Strandbad aufhörte. Foto: Archiv/Patric Spahni

«Nach einem reich erfüllten Leben ist er von seinen Altersbeschwerden erlöst worden», steht in der Todesanzeige zu Theo Wenger. Wie vielfältig das Leben des langjährigen Chefbademeisters des Thuner Strandbads war, zeichnete an der Trauerfeier sein erstgeborener Sohn Theo eindrücklich nach. Der Verstorbene sei in «bescheidenen, aber glücklichen Verhältnissen» im Gwatt aufgewachsen und stolzer Strättliger gewesen.

Gelernt hatte Theo Wenger Schlosser und sich später zum Polizisten ausgebildet. Schon in der Jugendzeit war er sportbegeistert, spielte Fussball und Eishockey und war lange ein leidenschaftlicher Curler. Dem Handballclub Wacker war er zeitlebens ein treuer Fan. Polizist Wenger wurde 1964 bei der Seepolizei Spiez stationiert, wohin er mit seiner Familie zog.