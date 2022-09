Aeschiried mit Jungschwinget – Letzte Schwingkämpfe zum Saisonende Am Wochenende treffen sich Kämpfer und Fans jeglichen Alters an der Chemihütte-Schwinget. Am Samstag messen sich die Aktiven, am Sonntag die Jungen. pd

Am Chemihütte-Schwinget vom letzten Jahr: Zaugg Lars und Wittwer Jan im Kampf darum, den Fall ins Sägemehl zu verhindern. Foto: Barbara Loosli



Mit dem Chemihütte-Schwinget geht am Wochenende die diesjährige Schwingfestsaison zu Ende. Der Anlass beginnt gemäss Medienmitteilung um 8.30 Uhr. Während am Samstag, 24. September, die Aktivschwinger ihren letzten Anlass bestreiten, treffen sich am Sonntag, 25. September, über 200 Jungschwinger zum Frutigtaler Jungschwingertag. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von den beiden Neueidgenossen Patrick Gobeli und Matthieu Burger. Möglich ist, wie die Organisatoren mitteilen, dass am Samstagmorgen der Heimenschwander Eidgenosse Thomas Sempach ebenfalls ins Festgeschehen eingreifen wird. Bei den Solothurnern aus Mümliswil ist besonders Fabian Bader zu beachten. Die Schwinger aus Cham werden angeführt von Marco Reichmuth. Der jüngere Bruder von Pirmin Reichmuth gilt gemäss Pressecommuniqué in der Innerschweiz als einer der grössten Nachwuchshoffnungen. Der Adelbodner Thomas Inniger werde wohl seinen letzten Ernstkampf bestreiten. Er leide an Knieprobleme, weshalb er die Schwinghosen an den Nagel zu hängen gedenkt. (pd)