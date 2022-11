Neue Tramlinie – Letzte Meter des Trams Bern-Ostermundigen werden aufgelegt Von der neuen Tramlinie von Bern nach Ostermundigen werden nun auch noch die letzten 200 Meter beim Bahnhof Ostermundigen öffentlich aufgelegt.

Die heutige Buslinie 10 nach Ostermundigen soll durch ein Tram ersetzt werden. Foto: Keystone (Archiv)

Öffentlich aufgelegt wird neben dem Teilstück der Tramlinie auch die Aufwertung im Gebiet Schönburg, wie die Gesellschaft Tram Bern-Ostermundigen am Mittwoch mitteilte. Die Unterlagen sind ab Donnerstag bis am 16. Dezember in Bern und in Ostermundigen einsehbar.

Damit läuft nun für die gesamte Neubaustrecke der Tramlinie nach Ostermundigen das Bewilligungsverfahren. Den Bauentscheid des Bundesamts für Verkehr (BAV) erwarten die Behörden für 2023. Wird der Entscheid nicht angefochten, können die ersten Bauarbeiten 2024 starten. Die Bauzeit für die gesamte Tramstrecke dauert 4 bis 5 Jahre. Die Kosten werden mit rund 264 Millionen Franken veranschlagt.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.