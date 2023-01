Schweiz: Exgüsi …

Laura: Du bist zu spät.

Schweiz: Sorry, es kam mir was dazwischen, und ich …

Laura: Seit einer Stunde warte ich hier auf dich.

Schweiz: Aber ich musste noch …

Laura: Du bist immer zu spät.

Schweiz: Ich? Ich bin berühmt für meine Pünktlichkeit!

Laura: Du? Du bist immer die allerletzte Demokratie, die irgendwo dazustösst. Beim Frauenstimmrecht zum Beispiel, die letzte in Europa!

Schweiz: Ach, immer kommt ihr mit demselben Beispiel. Ich habs ja mittlerweile gecheckt.

Laura: Und bei Corona? Warst du die Letzte, die sich eine Maske aufgesetzt hat. Bei der europäischen Zusammenarbeit tauchst du gar nicht erst auf. Beim Elternurlaub warten wir noch auf dich. Beim Kampf gegen Geldwäscherei warst du verspätet. Und bei den Sanktionen gegen Russland und jetzt bei Waffenhilfen an die Ukraine? Wo alle dachten, Deutschland ist für einmal das Schlusslicht, denkst du erst darüber nach, ob du dich überhaupt auf den Weg machen sollst. Warum brauchst du für alles immer so lang?

Schweiz: Föderalismus, direkte Demokratie, Neutralität …

Laura: Alles Ausreden.

Schweiz: Jetzt sag mir lieber, warum du mich treffen wolltest?

Laura: Ja … Ich … Ich schreibe gerade meine Abschlusskolumne …

Schweiz: Und damit kommst du zu mir?

Laura: Weil ich über dich schreiben will. Ich finde, du hast dich verändert.

Schweiz: Ich?

Laura: Ja, ich schreibe diese Kolumne jetzt seit zwölf Jahren. Und seitdem beobachte ich dich sehr genau. Erst hast du dich nur mit deinen privaten Problemen befasst. Du hast dir überlegt, ob du die Sterbehilfe willst, die Frauenquote und wer bei dir einziehen darf. Dann hast du bemerkt, dass du nicht allein auf der Welt bist. Das Bankgeheimnis kam in Bedrängnis. Abzocker kamen unter Druck. Eurokrise, Geflüchtetenkrise. Da hast du noch so getan, als wäre dir das alles egal. Aber jetzt Corona-Krise, Krieg, Klimakrise. Ich glaube, du bist total nervös, weil du innerlich genau weisst, dass die Krisen immer grösser werden und du so nicht mehr weitermachen kannst. Aber du tust nichts, du bist wie gelähmt.

Schweiz: Ich? Ich bin prima durch alle Krisen gekommen. Schau mich an, mir geht es gut.

Laura: Das glaube ich dir eben nicht.

Schweiz: Es geht mir hervorragend, alles bestens.

Laura: Wirklich? Ich kenne dich.

Schweiz: Jetzt langt es mit dem Blödsinn. Es geht mir ausgezeichnet!

Laura: Siehst du, genau das meine ich. Vor zehn Jahren hättest du mich nie und nimmer angeschrien. Du wirst reizbar. Ich seh das bei den Kommentaren zur Kolumne. Viele Menschen sind dünnhäutiger, radikaler, aufgeladener. Gib endlich zu, dass du verletzlich bist, dass auch dir und uns allen was zustossen kann, wenn wir beim Klima verspätet handeln.

Schweiz: Klima? Ach du Scheisse.

Laura: Was?

Schweiz: Ich hab noch einen Termin bei der Klimakonferenz. Seit einer Stunde sollte ich dort sein.

Laura: Du bist zu spät beim Klima?

Schweiz: Hast du eine gute Ausrede für mich?

Laura: Ich?

Schweiz: Gib mir jetzt eine gute Ausrede!

Laura: Sag ihnen …, du … du hättest analysiert, dann abgewartet, dann wieder analysiert.

Schweiz: Stimmt, das sag ich ja immer.

Laura: Jetzt geh endlich.

Schweiz: Sehen wir uns bald wieder?

Laura: Ganz sicher nicht. Ich halte dich nicht mehr aus.

Schweiz: Sehen wir uns?

Laura: Na gut.

Schweiz: Siehst du, ich kann machen, was ich will, am Schluss willst du mich doch wiedersehen.

Laura: Aber nur, wenn du nicht zu spät kommst!

Und weg ist sie.



Laura de Weck ist ist Autorin, Schauspielerin und Regisseurin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.