Für 431 Millionen Franken – Letzte eingleisige Bahnstrecke am Jurasüdfuss verschwindet Die SBB schliessen ein Nadelöhr im Bahnverkehr am Jurasüdfuss. Die Strecke zwischen Schafis und Twann wird zweispurig, der Ligerztunnel gebaut.

Die letzte eingleisige Bahnstrecke zwischen Schafis und Twann verschwindet. (Archivbild) Foto: zvg/Verein seeland.biel/bienne

Am Jurasüdfuss können die SBB die Bahnlinie zwischen Schafis und Twann auf zwei Spuren verdoppeln und sie erhalten grünes Licht für den Bau des Ligerztunnels. Die Beschwerdefrist gegen die Plangenehmigung ist ungenutzt abgelaufen.

Mit dem Ausbau auf Doppelspur wird ein Nadelöhr beseitigt: Die Strecke war der letzte eingleisige Abschnitt am Jurasüdfuss, weshalb sich die Züge dort nicht kreuzen können. Die ersten Vorbereitungsarbeiten werden am 18. Oktober aufgenommen, wie die SBB am Montag mitteilten.

Der Spatenstich am Ligerztunnel folgt im Frühling 2022. Der zweispurige Tunnel wird 2,1 Kilometer lang werden. Die heutige Bahnlinie stammt aus dem Jahr 1861 und wird ab 2026 – nach Inbetriebnahme des Tunnels – zurückgebaut. Das nicht mehr benötigte Bahntrassee soll für Grünflächen, Reben und Fusswege genutzt werden.

Die Kosten für das Gesamtprojekt – inklusive Ausbau des Bahnhofs Twann – belaufen sich auf rund 431 Millionen Franken. Die Gelder stammen aus dem Bahninfrastrukturfonds.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.