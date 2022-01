Theater in Signau - Letzte Chance für «Bärewirts Töchterli»

Das Stück Infos einblenden

«Bärewirts Töchterli» erzählt – wie es der Name schon sagt – die Geschichte der mutigen Wirtstochter Liseli. Sie wehrt sich für ihre Liebe zum Bauernsohn Fritz buchstäblich bis aufs Blut, zieht mit den Männern ihres Dorfes gar in die Schlacht gegen die Franzosen. Im Theater von Karl Grunder geht es aber nicht «nur» um eine Liebesgeschichte. Vielmehr erzählt der Autor, wie sich die Signauer anno 1798 gegen Feudalherrschaft und Unterdrückung zur Wehr setzten. Und er zeigt, dass es schon damals zwei Wege gab, mit bedrohlichen Situationen umzugehen: Die einen möchten sich anpassen und die anrückenden Franzosen unter Napoleon willkommen heissen, die anderen wollen unter gar keinen Umständen schon wieder unter die Herrschaft eines hohen Herrn geraten. (we)